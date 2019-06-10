Росконтроль назвал самый вкусный квас

Москва, 10 июня. Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провели исследование и выяснили, какой квас является самым вкусным. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Специалисты продегустировали семь марок кваса, в том числе «Русский дар», «Очаковский», «Суздальские напитки», «Лидский», «Букет Чувашии», «Вятский квас» и «Никола». Самыми вкусными оказались «Очаковский», «Никола» и «Русский дар», а низкую оценку дегустаторов получил «Букет Чувашии». Средние показатели у марок «Лидский», «Суздальские напитки» и «Вятский квас».

Эксперты подчеркнули, что проверенные бренды кваса соответствует всем необходимым требованиям безопасности. Однако к семи маркам у специалистов есть замечания в связи с отсутствием указания на этикетках возможного содержания диоксида серы — безвредной добавки, необходимой для обработки от вредителей.

В рамках исследования выяснилось, что в квасе марки «Очаковский» содержание микроорганизмов близко к разрешенному значению, однако, по словам специалистов, это нарушением не является.