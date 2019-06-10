Благотворительный автоквест прошел в Луганске

Луганск, 10 июня. Эстакада железнодорожного вокзала. Одна за одной подъезжают машины. Именно здесь назначена точка сборки участников одной из самых популярных городских игр — автоквеста. Подобные игры проводят нередко, и с каждым разом желающих принять в них участие становится все больше.

Организатор квеста Артак Минасян рассказал подробности игры.

«Очень много звонков было, многие помогали, внесли, как говорится, свою лепту в данное мероприятие. Тематика автоквеста будет на знание города. Нужно искать агентов, которые скрываются в толпе людей, найти коды, ввести и получить новое задание».

Основная задача экипажей, принимающих участие в квесте, — как можно быстрее разгадать все подсказки и первыми прийти к финишу. Координируют игроков и заодно оценивают качество выполнения заданий организаторы.

«Самое трудное — это найти агента, поскольку вы не знаете, кто он, у вас нет ни фоторобота, ничего. У вас есть описание того, что он должен делать. Этот человек будет находиться в парке, а там, как вы знаете, в выходные очень много людей», — добавил Минасян.

40 человек больше трех часов колесили по городу, чтобы найти агента. После объявления победителей организаторы, как и обещали, везут всех в детский дом №1 на окраине Луганска. Весь призовой фонд ушел на фрукты и сладости детям.