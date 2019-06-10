В Крыму рассказали, как изменится жизнь полуострова после открытия ж/д сообщения по мосту

Движение по железнодорожной части Крымского моста будет запущено примерно 9-10 декабря, рассказал и.о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Василий Назарян.

«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов», — сказал Назарян, отвечая на запрос ТАСС.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, как изменился жизнь россиян после запуска поездов. Выиграют прежде всего туристы — у них будет возможность добраться до Крыма значительно дешевле, чем ранее.

«Есть несколько моментов. Во-первых, будет десять пар поездов, которые будут связывать Крым с дальними регионами и с обеими столицами России. Планируется запуск современных двухэтажных поездов из Москвы. Сообщение будет не только с Симферополем, но и Севастополем, с Евпаторией, с Джанкоем, естественно, с Керчью и Феодосией. Это даст полностью независимое от погоды и времени суток соединение с крупнейшими регионами и городами Российской Федерации, позволит попасть в Крым напрямую намного дешевле, чем сегодня. В летний период авиасообщение есть со всеми крупными регионами и городами. Но в осенний и зимний период происходит сокращение авиарейсов, и людям приходится слетать «зигзагами», то есть с пересадками. Соответственно, это увеличивает стоимость их приезда в Крым. А наша задача — возрождение Крыма как круглогодичной здравницы», — говорит парламентарий.

По его словам, это также позволит повысить транспортную доступность Крыма для тех, кто проживает в соседних субъектах.

«Будет четыре пары современных межрегиональных электричек между Краснодарским краем и Республикой Крым», —продолжает депутат Госсовета.

В заключение политик отметил, что запуск железнодорожного сообщения благотворно отразится на экономике полуострова.