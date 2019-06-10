Москва, 13 июня. Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в эту сумму вошли и недоуплаченные налоги, выпавшие расходы Пенсионного фонда, обязательного медицинского и социального страхования.

«Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн рублей», — уточнила она в интервью газете «Известия».

В целом эта сумма (13 трлн рублей) составляет 14,5% ВВП. По ее словам, такие данные были получены по итогам 2017 года. При этом, как уточнила Голикова, оценки в основном «носят экспертный характер».

«Но, по некоторым, в том числе косвенным, данным, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек», — подчеркнула она.

Вице-премьер напомнила, что для вывода доходов из тени в четырех регионах проходит эксперимент по регистрации самозанятых. Он стартовал 1 января этого года. С этого момента регистрацию прошли около102 тыс. человек (примерно 7,6 млрд рублей оборота). Голикова считает, что это достаточно серьезная цифра.

«Посмотрим, как процесс пойдет дальше, но пока у нас осторожный оптимизм по этому поводу», — заключила она.

Как сообщал ранее Infox, «налог на профессиональный доход» был введен в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Няни, репетиторы и другие работающие на себя россияне должны отчислять 4% от своих доходов в пользу государства. Работающие с юрлицами отчисляют 6% от доходов.

Эксперимент продлится в течение 10 лет. В других регионах этот налог смогут вводить с 2020 года.