Пограничная полиция Молдавии не пустила в страну журналистов «Пятого канала»

Кишинев, 10 июня. Пограничная полиция Молдавии не пустила в страну съемочную группу российского «Пятого канала». В настоящий момент журналистов собираются депортировать, сообщил источник в аэропорту Кишинева.

Глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки пока не получила никакой информации об инциденте со съемочной группой.

«Как только у нас будет информация, мы сообщим ее представителям СМИ», — сказала Новицки корреспонденту ТАСС.

Это не первый случай, когда пограничная полиция Молдавии не впускает в страну представителей российских СМИ. Ранее во въезде было отказано съемочным группам телеканалов НТВ и «Россия-1», а также журналистам «Комсомольской правды» и других изданий. Представители российских СМИ планировали взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона. При этом администрация главы республики решительно осудила действия полиции и обвинила правительство в ограничении доступа российских журналистов к информации, а также посчитала действия пограничников новым выпадом в адрес РФ.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Исполняющим обязанности главы государства назначен премьер-министр Павел Филип. Он распустил парламент и инициировал досрочные выборы. Президент Молдавии Игорь Додон назвал данную ситуацию «попыткой узурпации власти», сообщает Газета.ru. Политический аналитик Владимир Соловейчик высказал Федеральному агентству новостей мнение, что отстранение Додона и роспуск парламента Молдавии — это государственный переворот и попытка захватить власть в стране.