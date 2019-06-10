Эдгард Запашный рассказал о состоянии брата после ДТП в Москве

Москва, 10 июня. Брат художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного Эдгард рассказал о состоянии родственника после дорожно-транспортного происшествия в Москве.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Эдгард Запашный подтвердил, что с Аскольдом все в порядке.

«Да, все в порядке, он сейчас отдыхает, произошло поздно ночью. Машину просто зацепили, обидно, что человек скрылся с места аварии. Они (полицейские) его уже нашли, номер машины определили. Обидно, что машина совершенно новая, он ее купил пару месяцев назад. Страховка есть, но это и время тратить», — рассказал брат худрука Большого Московского цирка.

Ранее СМИ сообщили, что Аскольд Запашный попал в аварию в российской столице. Отмечалось, что в Lexus дрессировщика врезалось другое авто.