Осужденную в США россиянку Осипову поместили в изолятор

Вашингтон, 10 июня. Осужденную в США россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту, которая вызывает у женщины сильнейшую аллергическую реакцию.

Как рассказала ТАСС мать Осиповой Юлиана Филипюк, в настоящее время она не может связаться с дочерью, которая находится в изоляторе города Левенворс в штате Канзас.

«Держат там ее 23 часа в сутки», — рассказала Филипюк.

По ее словам, Осиповой делали пробу Манту 23 января 2019 года. В то время она находилась в изоляторе временного содержания округа Харви в городе Ньютон. Мать россиянке сообщила, что у девушки была сильнейшая аллергическая реакция.

«Все распухло, было жуткое физическое состояние, но потом ей сделали рентген, который выявил, что все нормально [с легкими]», — поделилась мама Богданы.

Она отметила, что дочь отказалась «делать еще раз пробу Манту, а запросить данные из Харви, но ее поместили в изолятор, объясняя тем, что она под карантином».

Напомним, Богдану Осипову приговорили к семи годам лишения свободы за то, что она увезла в РФ дочь, спасая ее от побоев мужа — гражданина США. Американский суд счел действия женщины «похищением», а ее требования по выплате алиментов назвал «вымогательством». Россиянку задержали в сентябре 2017 года.

МИД России потребовало освободить осужденную в США женщину. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что Осипова «в полной мере ощутила на себе подход по принципу «русская — значит виновна».

Ранее генеральное консульство РФ в Хьюстоне заявило, что будет добиваться пересмотра приговора Богдане Осиповой, поскольку считает его несправедливым. По словам дипломатов, дело Осиповой является грубым нарушением прав российских граждан со стороны американских властей.