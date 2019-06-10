Путин заявил, что мир подошел к опасной черте

Москва, 10 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал мировых лидеров сообща искать альтернативы усилившейся конфронтации в международных отношениях. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля по случаю открытия очередного Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Путин поприветствовал организаторов и гостей пятого форума «Примаковские чтения» и отметил, что сегодня мир в реальности «подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит».

«Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов — в частности, путем санкций и торговых войн», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, по его словам, необходимы дельные и эффективные варианты решения острых региональных и глобальных проблем.

При этом президент РФ выразил уверенность в том, что дискуссии на полях форума будут в этом ключе крайне полезными.