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СК возбудил дело о взятке в отношении замглавы администрации Барнаула

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СК возбудил дело о взятке в отношении замглавы администрации Барнаула

Барнаул, 10 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко. Он подозревается в получении взятки на сумму, превышающую миллион рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год замглавы администрации Барнаула получал денежные средства от представителя одного из местных обществ с ограниченной ответственностью. За взятку Алексеенко давал подчиненным распоряжения заключить муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов именно с этой организацией.

6 июня Алексеенко был задержан. В этот же день его освободили от занимаемой должности. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование по уголовному делу продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

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Автор: Василиса Бойко
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