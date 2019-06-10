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Два абитуриента из Египта утонули в Ульяновске

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Два абитуриента из Египта утонули в Ульяновске

Ульяновск, 10 июня. Двое граждан Египта утонули на Волге в Ульяновске. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба мэрии города.

Согласно информации пресс-службы, вечером в воскресенье от очевидца поступило сообщение о том, что в районе лодочной станции, где купаться категорически запрещено, упали в воду два молодых человека. Отмечается, что шестеро мужчин отдыхали в указанном районе, двое из них спустились по бетонной дамбе, потеряли равновесие и поскользнулись. В результате они упали в воду и почти моментально скрылись в Волге.

Как сообщает пресс-служба, утонувшими оказались граждане Египта 1997 и 1998 годов рождения, которые приехали в Ульяновск для поступления в один из вузов.

Уточняется, что при проведении поисково-спасательных работ утонувших не смогли обнаружить.Только в 03.30 (02.30 по московскому времени) 10 июня поиски возобновились, спустя 20 минут водолазы нашли тела погибших и передали их следователям.

В начале июне сообщалось, что двухлетний ребенок утонул в канализационной яме в Ульяновской области.

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Автор: Сергей Петров
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