РФ готова увеличить контингент миротворцев в миссиях ООН

Москва, 10 июня. Россия готова увеличить контингент миротворцев в миссиях ООН, заявил начальник управления международного сотрудничества МВД РФ Петр Попов.

По его словам, у РФ есть резерв готовых к отправке сотрудников МВД для службы в миротворческих миссиях ООН. Соответствующая информация находится в секретариате организации. Попов подчеркнул, что речь идет от 20-25 конкретных людях, которые готовы «выдвинуться на место службы в миссию в любой момент, со всеми необходимыми сертификатами».

Начальник международного сотрудничества МВД РФ заметил, что ООН «по каким-то причинам» этот резерв не использует. Часто звучат разные оправдания, в том числе необходимость конкретных специалистов, которых нет среди российских миротворцев. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы неоднократно поднимали эти вопросы у руководства секретариата ООН, но конкретики нет, при этом мы готовы наращивать свой контингент, в зависимости от потребностей», — подчеркнул Попов.

Он рассказал, что в настоящее время в шести миссиях ООН работают 36 сотрудников МВД РФ. Российские миротворцы, как сообщил представитель ведомства, находятся «на Гаити, на Кипре, в Южном Судане, в Косово».

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству уведомить руководство ООН о готовности направить в ЦАР до 30 миротворцев для обеспечения безопасности в стране Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов выразил уверенность, что никаких проблем с отправкой российских миротворцев в Центральноафриканскую республику не будет. По его словам, решение РФ — это важный шаг, который приветствовался международным сообществом. Богданов подчеркнул, что это вклад российской стороны «в общее ооновское дело».