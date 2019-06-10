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Девушка погибла в ДТП с двумя легковушками в Башкирии

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Девушка погибла в ДТП с двумя легковушками в Башкирии

Белебей, 10 июня. Смертельное ДТП произошло в городе Белебей в Башкортостане: столкнулись два легковых автомобиля, погибла девушка. 

Как стало известно Федеральному агентству новостей, на пересечении улиц Советской и Красноармейской столкнулись две легковушки — Lifan X60EL и ВАЗ-2114. 

По предварительным данным, 19-летняя девушка, находившаяся за рулем первой машины попыталась обогнать отечественную легковушку, однако на перекрестке произошло столкновение. После чего иномарка протаранила пешеходное ограждение и врезалась в дерево.

19-летняя девушка получила смертельные травмы и скончалась на месте, ее пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время проходит проверка, сотрудники правоохранительных органов выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.

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Автор: Сергей Петров
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