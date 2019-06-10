ЛНР итоги 2–8 июня: удар ВСУ, военный суд вынес приговор украинским солдатам

Луганск, 10 июня. Украинская армия обстреляла поселок в ЛНР, военный суд республики вынес приговор солдатам ВСУ, луганчане почтили память погибших в результате авиаудара Украины.

Эти и другие новости ЛНР за прошедшую неделю — в материале Федерального агентства новостей.

ВСУ обстреляли жилой дом

Жилой дом получил повреждения в результате гранатометного обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в Луганской народной республике. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Он уточнил, что украинские силовики выпустили по жилому массиву 10 гранат. По счастливой случайности никто не пострадал.

В ЛНР вынесли приговор солдатам ВСУ

Военный суд Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВС Украины, причастным к терактам в Донбассе и убийству в 2017 году начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Осужденные приговорены к наказанию на срок от 11 до 20,5 лет лишения свободы.

ЛНР и ДНР подписали протокол о межпарламентском сотрудничестве

Председатели Народных советов Луганской и Донецкой народных республик Денис Мирошниченко и Владимир Бидевка в Луганске подписали протокол о межпарламентском сотрудничестве. Мирошниченко уточнил, что планируется обмен опытом в плане создания законодательной базы и работы с населением. Кроме того, прорабатывается перспектива работы с парламентами других стран.

Юные жители ЛНР отдохнут в России

Более 30 детей из Луганска и Краснодона отправились на оздоровление во Владимирскую область. Луганская группа сформирована из детей работников сферы образования, а в краснодонскую вошли дети шахтеров. В Федерации профсоюзов ЛНР уточнили, что поездка стала возможной благодаря реализации интеграционной программы по взаимодействию с Российской Федерацией.

Луганчане почтили память погибших в результате авиаудара ВСУ

Митинг-реквием по погибшим в результате авиаудара ВС Украины по Луганской областной администрации состоялся в Луганске 2 июня. Митинг прошел на месте авиаудара, в результате которого погибло восемь и получили ранения почти 30 человек. Память погибших почтили руководство ЛНР, делегация из Донецкой народной республики, родственники жертв атаки, свидетели трагедии и просто жители республики.

«Этот акт бесчеловечной кровавой агрессии стал первым в череде кровавых преступлений преступного Киева против мирных жителей Донбасса. Мы это помним и никогда не забудем», — сказал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник журналистам.

Премьера фильма «Ополченочка»

Первый полнометражный художественный фильм Луганской народной республики «Ополченочка» вышел в прокат в Луганске 8 июня. Картина была снята местной киностудией «Лугафильм» при поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника, Народной милиции ЛНР, министерств и ведомств республики. Картина повествует о женском танковом экипаже и событиях, развернувшихся в Донбассе в 2014 году.