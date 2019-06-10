Конгресс США установит причины доминирования Apple, Facebook и Google

Вашингтон, 10 июня. Конгресс США принял решение установить причины доминирования компаний Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых было инициировано антимонопольное расследование. Об этом сообщил конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине в эфире телеканала Fox News.

По его словам, приложения инновационных компаний собирают данные пользователей, чем наносят ущерб неприкосновенности частной жизни, поэтому данные сервисы нельзя считать «полностью бесплатными». Чичиллине подчеркнул, что собранная информация используется недобросовестно, в том числе для устранения конкурентов и в ущерб инновациям и бизнесу.

«Google контролирует 94% поиска в сотовых телефонах, Facebook располагает 2,7 миллиарда пользователей и является крупнейшей социальной сетью в мире», — сообщил конгрессмен в эфире Fox News, отметив, что эти цифры являются признаком монополии.

Также Чичиллине сообщил, что расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google поможет законодателям получить «полное представление о недостатках этого сегмента экономики». Кроме того, появится возможность найти способы устранить «эксцессы монополизации» и обеспечить доступ пользователей к «широкому ассортименту продукции».

4 июня стало известно, что власти США приняли решение провести антимонопольную проверку в отношении крупных интернет-компаний. В частности, Федеральная торговая комиссия Штатов проверит деятельность Amazon и Facebook, а министерство юстиции оценит долю на рынке, которую занимают Apple и Google. При этом Дэвид Чичиллине заявил, что расследование не направлено против той или иной компании, а носит оценочный характер.