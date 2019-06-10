Береговая охрана Финляндии приняла российскую яхту за «трехголового монстра»
Хельсинки, 10 июня. Сотрудники береговой охраны Финляндии во время мониторинга приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за «трехголового монстра». Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.
По данным газеты, инцидент произошел в воскресенье в Финском заливе. В какой-то момент финским пограничникам поступил сигнал о неопознанном объекте. Для тщательной проверки был отправлен патрульный катер, экипаж которого и зафиксировал в тумане неопознанный и странный объект, который финская береговая охрана в своей социальной сети Facebook приняла за «трехголового монстра», пишет «Свободная пресса».
В результате оказалось, что под «камуфляжем» скрывалась российская яхта с экипажем из семи человек. Судя по фотоснимку, размещенному пограничниками, экстерьер судна был выполнен в стиле древнерусской ладьи.
«Для нас выезд на идентификацию приближающегося к границе судна — традиционная практика, однако на этот раз случай оказался более забавным», — поделился в интервью Ilta-Sanomat один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен.
Он также отметил, что яхта направляется через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в норвежскую столицу.
Напомним, в субботу западные пользователи оценили «загорающих» российских моряков с большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в ходе инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.