Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Нур-Султан, 10 июня. Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на выборах главы государства с 70,76% голосов избирателей. Об этом в понедельник заявил журналистам заместитель председателя центральной избирательной комиссии Константин Петров, озвучивая предварительные результаты голосования.

«Касым-Жомарт Токаев — 70,76% голосов», — уточнил он во время заседания ЦИК.

Внеочередные выборы президента состоялись в Казахстане в воскресенье, 9 июня.

Руководивший Казахстаном практически 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта текущего года сложил полномочия президента страны. Лидером республики стал Токаев, который до этого был главой сената парламента. Кандидатами в президенты стали семь претендентов, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают сроком на пять лет.

Для победы кандидату нужно набрать свыше 50% голосов избирателей.