Салон красоты Бородиной утопает в отзывах разочарованных клиенток

Новая коллекция гелей Gelique от корейского бренда @bandi_russia «Cheering Coral» уже в нашем салоне и готова порадовать вас сочными спелыми оттенками солнечной весны!???????? К слову, именно коралловый, а точнее оттенок "Живой коралл" был выбран цветом 2019 года институтом Pantone.☝???? ⠀ #bandi #bandirussia

A post shared by Салон Красоты (@fashionstudio_kseniaborodina) on Apr 29, 2019 at 9:03am PDT