Салон красоты Бородиной утопает в отзывах разочарованных клиенток

Москва, 10 июня. Известная телеведущая и светская львица Ксения Бородина, открывшая ранее собственный салон красоты в Москве, стала получать многочисленные отрицательные отзывы от клиентов, жалующихся на отвратительное качество обслуживания.

В Сети клиенты салона красоты не скупятся на едкие комментарии в адрес мастеров, которые работают на Бородину. Чаще всего девушки жалуются на качество обслуживания. Об этом пишет «ВладТайм». Сама телеведущая часто выкладывает на своих страницах в социальных сетях фотографии с новинками, которые появились в ее салонах, пытаясь активно продвигать свое «детище».

«Ужасный салон. Выброшенные деньги, а главное — выброшенное время и испорченные ногти!» — жалуется одна из девушек, посетивших салон.

«Качество ухудшилось — идет работа на время. Была крайне разочарована», — подтверждает другая.

«Как все криво», — комментирует опубликованную в официальном профиле в Instagram фотографию девушка.

«Все три работы делал новичок? Стремотень какая-то», — недоумевает другая.

«Где-то на 4-й день после маникюра пошли по шеллаку трещины», — рассказывает еще одна клиентка салона.

Однако есть и те, кто восхищаются работами мастеров. Одни отмечают аккуратность и вежливость персонала, а другие говорят о качестве работы.

«Делают качественно, красиво и надолго», — отмечается в комментарии.

Ксения Бородина активно продолжает продвигать свои салоны красоты в социальных сетях и рассказывать о новых продуктах, с которыми работают мастера. Но разрекламированное заведение все чаще начинает получать негативные отзывы от клиентов.

Ранее Бородина опубликовала фото в своем Instagram, на котором она запечатлена без косметики и фотошопа. Подписчики российской телеведущей пришли в восторг от снимка, на котором Бородина выглядит естественно, без косметики.