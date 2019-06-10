Салон красоты Бородиной утопает в отзывах разочарованных клиенток
Москва, 10 июня. Известная телеведущая и светская львица Ксения Бородина, открывшая ранее собственный салон красоты в Москве, стала получать многочисленные отрицательные отзывы от клиентов, жалующихся на отвратительное качество обслуживания.
В Сети клиенты салона красоты не скупятся на едкие комментарии в адрес мастеров, которые работают на Бородину. Чаще всего девушки жалуются на качество обслуживания. Об этом пишет «ВладТайм». Сама телеведущая часто выкладывает на своих страницах в социальных сетях фотографии с новинками, которые появились в ее салонах, пытаясь активно продвигать свое «детище».
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«Ужасный салон. Выброшенные деньги, а главное — выброшенное время и испорченные ногти!» — жалуется одна из девушек, посетивших салон.
«Качество ухудшилось — идет работа на время. Была крайне разочарована», — подтверждает другая.
«Как все криво», — комментирует опубликованную в официальном профиле в Instagram фотографию девушка.
«Все три работы делал новичок? Стремотень какая-то», — недоумевает другая.
«Где-то на 4-й день после маникюра пошли по шеллаку трещины», — рассказывает еще одна клиентка салона.
Однако есть и те, кто восхищаются работами мастеров. Одни отмечают аккуратность и вежливость персонала, а другие говорят о качестве работы.
«Делают качественно, красиво и надолго», — отмечается в комментарии.
Ксения Бородина активно продолжает продвигать свои салоны красоты в социальных сетях и рассказывать о новых продуктах, с которыми работают мастера. Но разрекламированное заведение все чаще начинает получать негативные отзывы от клиентов.
Ранее Бородина опубликовала фото в своем Instagram, на котором она запечатлена без косметики и фотошопа. Подписчики российской телеведущей пришли в восторг от снимка, на котором Бородина выглядит естественно, без косметики.