Британии пригрозили дефолтом при невыплате ЕС «отступных» за Brexit

Париж, 10 июня. Великобритания обязана выплатить Евросоюзу «отступные» в размере 50 миллиардов долларов до выхода из сообщества. Невыполнение обязательств приведет страну к суверенному дефолту, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее бывший глава британского МИД и кандидат на пост премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил во время интервью газете The Sunday Times, что страна не выплатит Евросоюзу «отступные», пока не будет утверждено удовлетворяющее Британию соглашение об условиях выхода из ЕС. Речь идет о сумме 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов), сообщает News.ru.

«Несоблюдение долговых обязательств — это невыполнение международных договоренностей, равносильное суверенному дефолту, последствия которого хорошо известны», — прокомментировал заявление Джонсона источник Reuters.

Напомним, Великобритания должна была выйти из состава Евросоюза еще 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о намерении покинуть сообщество. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit. В итоге дата выхода Соединенного Королевства из ЕС сместилась сначала на апрель-май, а затем на 31 октября 2019 года.

Из-за Brexit в Британии образовалась кризисная ситуация, которая привела к потере премьер-министром страны Терезой Мэй поддержки почти всего кабинета министров. В итоге в конце мая 2019 года она приняла решение уйти в отставку.