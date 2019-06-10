Роковой образ Дарьи Мороз в полупрозрачном платье на «Кинотавре» восхитил поклонников

Сочи, 10 июня. 35-летная российская актриса Дарья Мороз произвела фурор, появившись на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр» в довольно откровенном наряде.

Заслуженная артистка Российской Федерации прибыла на открытие культурного форума вместе со своим отцом — режиссером Юрием Морозом, и ее проход по красной дорожке был одним из самых ярких, пишет Kp.ru.

Артистка, звезда многих кинофильмов и телевизионных сериалов, на этот раз выбрала дерзкое, полупрозрачное мини, поэтому публике только и оставалось, что лицезреть длинные стройные ноги Мороз.

Как напоминают «Известия», дочь покойной актрисы Марины Левтовой и режиссера Юрия Мороза прославилась именно в этом году благодаря роли в сериале «Содержанки», который снял ее бывший супруг Константин Богомолов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на открытии кинофестиваля «Кинотавр» журналистка Ксения Собчак появилась в откровенном черном платье в сопровождении актера Игоря Верника.

Уже на подступах к зимнему театру Сочи телеведущую с бокалом шампанского встретил Богомолов, с которым Собчак приписывают роман. Журналистка без стеснения позировала перед камерами рядом с режиссером и улыбалась ему.

Добавим, что актер театра и кино, кинорежиссер Константин Хабенский возглавил жюри основного конкурса открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который проходит в Сочи.

В состав жюри основного конкурса юбилейного 30-го мероприятия также вошли киновед Анжелика Артюх, композитор Алексей Айги, режиссеры Резо Гигинешвили и Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, а также актриса Анна Чиповская.