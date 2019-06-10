Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии

Якутск, 10 июня. Сотрудники Следственного комитета РФ в Якутии устанавливают причины и обстоятельства происшествия, в результате которого 60-летний пенсионер в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и подростка. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, 60-летний житель поселка Угольный во время возникшего конфликта с дачными соседями убил 38-летнего мужчину, его беременную супругу и их 14-летнюю дочь.

По информации Пятого канала, в Нерюнгринский район вылетела группа оперативных сотрудников. Подозреваемый в совершении тройного убийства был идентифицирован и блокирован в одном из домов в районе дач поселка Угольный.

Мужчина отказался сдаваться правоохранительным органам и открыл стрельбу по полицейским, а затем свел счеты с жизнью, пишет «ФедералПресс».

Уточняется, что среди сотрудников полиции пострадавших нет. Во время перестрелки пострадала также 64-летняя пенсионерка — родственница застреленных. Женщину доставили в больницу, сообщает «Царьград».

В настоящее время возбуждено уголовное дело, назначен ряд различных экспертиз.

Напомним, в конце мая женщина убила знакомого табуретом в Кемеровской области.