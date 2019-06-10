В Токио назвали причину крушения самолета F-35A ВВС Японии

Токио, 10 июня. Боевой самолет F-35А ВВС Японии разбился из-за ошибки пилота. Об этом свидетельствует промежуточный доклад о причинах катастрофы.

По предварительным данным, летчик потерял ориентацию пространстве, что привело к авиакатастрофе. Инцидент произошел во время учений. Летчику была дана команда снизить высоту, чтобы обеспечить безопасную дистанцию с другой боевой машиной. Пилот ответил, что будет выполнять команду. Однако его самолет начал резко снижаться и на скорости в 1,1 тысячу километров врезался в поверхность океана в 135 километрах от базы ВВС Мисава.

Расследование показало, что боевая машина была исправна. Пилот находился в сознании. Эксперты выяснили, что он не сумел избежать авиакатастрофы, поскольку не понял, что падает в океан. Рядом с упавшей боевой машиной находились еще два таких самолета. На основании их переговоров эксперты сумели восстановить картину происшествия.

Военные заявили, что усилят обучение пилотов, которое позволит им не терять ориентацию в пространстве. Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что власти страны не намерены отказываться от закупки F-35A.

В ВВС Японии приняли решение прекратить поиски обломков самолета 4 июня. Тогда же военные возобновили эксплуатацию этой боевой машины, сообщает агентство Kyodo.

Напомним, что это первое крушение F-35A. Токио планирует закупить у Вашингтона 105 F-35 двух модификаций. Самолеты будут использованы на двух легких авианосцах и для постановки на вооружение ВВС страны.

Ранее истребитель F-16 ВВС США разбился в Калифорнии. Воздушная машина врезалась в здание. Пилот успел катапультироваться.