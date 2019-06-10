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Адмирал оценил действия российских моряков в ходе инцидента с крейсером ВМС США

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Адмирал оценил действия российских моряков в ходе инцидента с крейсером ВМС США

Москва, 10 июня. Российский адмирал запаса Валентин Селиванов в интервью НСН оценил действия отечественных моряков с большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в ходе инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.

По его словам, российский корабль совершает спокойный переход в открытом море.

«Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых», — отметил эксперт, комментируя поведение российских моряков.

Адмирал также обратил внимание на то, что экипаж в таких условиях имел абсолютное право на отдых.

«На солнце необходимо загорать раздетым, не потеть в одежде. Нести вахту в мирное время на переходе должна в штатном режиме часть команды, другая — готовиться к вахте, а остальные — отдыхать», — передает НСН слова Селиванова.

Адмирал запаса при этом указал, что «не война же идет».

Напомним, инцидент произошел 7 июня текущего года. Американский крейсер USS Chancellorsville внезапно пересек курс российскому кораблю, в итоге экипаж БПК совершил экстренное маневрирование, чтобы не допустить столкновения. Российская сторона указала на то, что действия американского крейсера противоречат правилам морского судоходства и являются провокационными.

О сближении кораблей сообщали многочисленные СМИ, при этом особое внимание было уделено российским морякам, «загорающим» на палубе «Адмирала Виноградова». На размещенных в Сети кадрах видно, что, невзирая на опасную ситуацию, члены экипажа БПК спокойно продолжили отдыхать.

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Автор: Сергей Петров
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