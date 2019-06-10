Минздрав назвал число выявленных в 2018 году случаев рака у россиян

Москва, 10 июня. В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований. Об этом говорят данные министерства здравоохранения России.

Заболеваемость составляет 910,3 случая на 100 тысяч человек. Как пишет RT, частота впервые выявленных случаев рака шейки матки составила 11,3 на 100 тысяч населения. При этом в 68% случаях врачам удалось найти опухоль на начальной стадии. Рак молочной железы встречается у 73,3 человек на 100 тысяч россиян. Частота выявления рака толстой кишки и ее придатка — 15,8 случая на 100 тысяч жителей страны.

Как уточнили в ведомстве, всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона россиян (92% от запланированного числа).