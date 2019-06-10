Миссия наблюдателей ШОС оценила уровень проведения выборов в Казахстане

Нур-Султан, 10 июня. Наблюдатели ШОС не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Казахстане, заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов.

С заявлением на тему руководитель Шанхайской организации сотрудничества выступил на специальном брифинге, отметив, что в адрес представителей миссии жалоб или замечаний не поступило.

«Вместе с тем, миссия отметила отдельные случаи нарушений, которые не носили распространенный характер и не могли оказать влияние на результаты выборов», — уточнил Норов.

Кроме того, генеральный секретарь ШОС констатировал, что президентские выборы в Казахстане прошли в соответствии с законодательством, их легитимность сомнению не подлежит.

«Миссия признает прошедшие внеочередные выборы прозрачными, достоверными и демократичными», — резюмировал Владимир Норов.

Как напоминает RT, победу на досрочных выборах президента Казахстана, согласно данным exit polls, одерживает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набирая 70% голосов.

Добавим, что Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента, возглавляет страну с марта 2019 года, после того, как свои полномочия сложил бессменный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что укрепление взаимоотношений России и Казахстана является значимым прагматическим фактором для достижения успеха во внутреннем развитии республики. Глава республики уверен, что достигать внутренних задач и целей страны можно только при наличии «благоприятного внешнего окружения».