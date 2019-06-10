Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Названа причина эвакуации горняков из кузбасской шахты

92
0 Оставить комментарий

Названа причина эвакуации горняков из кузбасской шахты

Кемерово, 10 июня. Около 90 горняков выводят на поверхность из шахты «Алексиевская», расположенной в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По предварительным данным, причина эвакуации — остановка главного вентилятора

«На момент чрезвычайного происшествия в шахте находились 95 горняков, 87 из них выводят на поверхность», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время под землей остаются восемь человек для решения вопросов жизнеобеспечения. На место ЧП выехали два отделения горноспасателей.

Как сообщала «Газета Кемерова», в мае этого года из кузбасской шахты эвакуировали свыше сотни горняков. Отмечалось, что в забое шахты «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе приостановили добычу угля до выяснения причин сбоя в работе основного вентилятора.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров