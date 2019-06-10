Названа причина эвакуации горняков из кузбасской шахты

Кемерово, 10 июня. Около 90 горняков выводят на поверхность из шахты «Алексиевская», расположенной в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По предварительным данным, причина эвакуации — остановка главного вентилятора

«На момент чрезвычайного происшествия в шахте находились 95 горняков, 87 из них выводят на поверхность», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время под землей остаются восемь человек для решения вопросов жизнеобеспечения. На место ЧП выехали два отделения горноспасателей.

Как сообщала «Газета Кемерова», в мае этого года из кузбасской шахты эвакуировали свыше сотни горняков. Отмечалось, что в забое шахты «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе приостановили добычу угля до выяснения причин сбоя в работе основного вентилятора.