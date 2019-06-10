Орешкин рассказал о реализации плана Абэ по российско‐японскому сотрудничеству

Токио, 10 июня. План экономического сотрудничества России и Японии, который ранее предложил глава японского правительства Синдзо Абэ, демонстрирует конкретные результаты. С таким заявлением выступил в понедельник глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Что касается российско-японских отношений, то план сотрудничества, который был предложен в 2016 году премьер-министром Синдзо Абэ... уже в 2018 году он показал вполне конкретные результаты», — сообщил Орешкин перед началом переговоров с отвечающим за развитие экономических отношений с Россией министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Говоря о повестке предстоящих переговоров Сэко отметил, что планирует детально обсудить реализацию плана сотрудничества в преддверии встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться на полях саммита G20 в конце июня в Осаке.

Сэко также выразил благодарность российской стороне за активное участие в министерской встрече «Большой двадцатки» по вопросам торговли и цифровой экономики, которая состоялась в Цукубе на минувших выходных.

План экономического сотрудничества из восьми пунктов предложил в мае 2016 года Синдзо Абэ. Документ подразумевает укрепление отношений между странами в области малого и среднего бизнеса, энергетики, расширения экспортной базы, индустриализации Дальнего Востока. Кроме того, план содержит пункты об укреплении взаимодействия двух стран в области передовых технологий.

Ранее Газета.ru сообщила, что Россия и Япония ведут переговоры о смягчении визового режима.