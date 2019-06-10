Украина призвала не допустить «российского сценария» в Молдавии. События дня. ФАН-ТВ

Украина предостерегла Молдавию Стремительно развивается острый политический кризис в Молдавии. Премьер-министр страны Майя Санду заявила, что депутаты и кабмин страны не подчинятся Конституционному суду, который потребовал распустить парламент. Конфликт начался еще в феврале, когда после парламентских выборов в Молдавии партии не могли сформировать правящее большинство. Спустя три месяца это все же произошло — спикером стала Зинаида Гречаный из партии социалистов, а премьер-министром Майя Санду из европейского блока ACUM. Но, по версии Конституционного суда, случилось это слишком поздно — он отстранил президента страны Игоря Додона, а на его место назначил экс-премьера Павла Филипа. Тот и объявил о роспуске парламента и досрочных выборах. Кстати, Украина, которой в скором времени также предстоят досрочные выборы, но в Раду, уже призвала не допустить некоего «вмешательства» по российскому сценарию. Впрочем, в подобных заявлениях вряд ли кто-то сомневался.

Экзитполы: Токаев лидирует в Казахстане Куда спокойнее дела обстоят в Казахстане. Опубликованы первые итоги досрочных президентских выборов. Но пока основанные лишь на экзитполах. По данным института «Общественное мнение», победу в борьбе за пост главы государства одерживает Касым-Жомарт Токаев от партии «Нур Отан», он набирает 70,13%. Результат его ближайшего конкурента Амиржана Косанова от общественного движения «Улт Тагдыры» составил 15,39%. Остальным кандидатам не покорился даже 6-процентный рубеж. Напомним, что предыдущий президент страны Нурсултан Назарбаев досрочно сложил полномочия 20 марта — он возглавлял Казахстан на протяжении почти 30 лет. Свое неожиданное решение он обосновал преемственностью политики.

Стрельба в Уфе Громкий инцидент на вокзале в Уфе оброс новыми подробностями. По данным СК Башкирии, причиной стрельбы, после которой погиб 25-летний мужчина, стал денежный конфликт: преступник был должником жертвы. Трагедия развернулась вблизи «Южного автовокзала», когда стрелок открыл огонь из охотничьего ружья по потерпевшему и его подруге. Первый скончался на месте, а девушку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемый решил скрыться, но был задержан. Сейчас возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на нескольких человек.