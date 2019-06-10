Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественное мороженое

Москва, 10 июня. Роспотребнадзор провел исследование и дал советы по выбору мороженого, а также призвал граждан РФ тщательно изучать этикетку перед покупкой. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Специалисты порекомендовали помнить, что по содержанию молочного жира выделяется несколько видов мороженого: молочное и кисломолочное, в которых не свыше 7,5% массовой доли составляет молочный жир, сливочное с 8-11,5% молочного жира, в пломбире — не менее 12%.

При этом эксперты указали на необходимость ознакомиться с самим названием продукта, которое должно включать полное понятие «мороженое с заменителем молочного жира».

«Не допускается применение понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого с заменителем молочного жира», — следует из сообщения Роспотребнадзора.

Отмечается, что нужно обращать внимание на срок годности. Так, если маркировка стерта или плохо видна, то лучше не покупать такое мороженое, пишет «Вечерняя Москва».

В Роспотребнадзоре также напомнили, что стабилизаторы являются естественными ингредиентами любого мороженого, поскольку они помогают сохранять форму продукта.

Хорошее лакомство должно нормально откалываться, потому что верно закаленная мороженая масса всегда имеет плотную густоту.

Зафиксировать растительные жиры при покупке мороженого нет никакой возможности, поскольку технология производства улучшилась. По этой причине, указали эксперты, единственный способ понять, добавлял ли производитель растительные жиры, — это исследовать продукт в лаборатории.

Ранее, как сообщало издание «ФедералПресс», эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору мороженого. По их словам, при покупке надо обращать внимание на внешний вид и на упаковку.

Напомним, в мае текущего года кубанские молочные компании увеличили экспортные поставки сгущенки. По данным Infox.ru, к 2024 году объемы поставок продукции кубанских аграриев на внешний рынок должны превысить 3,8 млрд долларов.