Гранатометчики ЦВО сорвали наступление «противника» в Сибири

Новосибирск, 10 июня. Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й армии Центрального военного округа в Алтайском крае уничтожили бронетехнику условного противника из гранатометов РПГ-7 и АГС-17 пламя.

Механизированная колонна «противника» перешла в наступление. Чтобы препятствовать атаке, гранатометчики заняли оборону и уничтожили условного противника на расстоянии до 500 метров.

Сначала огневые расчеты вывели технику противника из строя, затем были применены станковые гранатометы АГС-17. Военнослужащие вели стрельбу прямой наводкой. Она требует определенных навыков и умений, сообщает РИА Новости.

К учениям были привлечены 300 военнослужащих и 50 единиц военной техники. Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав ЦВО. Они расположены на территории Алтайского края, Тувы, Иркутской, Кемеровской и Омской областей.

Ранее в Приморье прошли учения с экипажами Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа. Для отражения авиаудара условного противника летчики выполнили более 20 пусков ракет, сообщает RT.

Отметим, что военные РФ и Пакистана провели совместные учения, на которых десантировались из вертолетов без парашюта.

Напомним, ранее стало известно, что транспортно-боевые вертолеты Ка-29 будут переброшены на Камчатку. Эскадрилья войдет в составе смешанного полка Тихоокеанского флота. Вертолеты будут обеспечивать выход подводных лодок на боевое дежурство. Основной задачей боевых машин станет оперативная переброска морских пехотинцев. Это связано с тем, что на Камчатке практически нет дорог, пишут «Известия».