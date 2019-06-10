Российские туристы определили худшие места в поездах

Москва, 10 июня. Эксперты сервиса онлайн-бронирования билетов Туту.ру провели исследование, в ходе которого выяснили, какие места в поездах россияне называют самыми худшими.

Ожидаемо, самыми нежелательными для поездок в поездах граждане России назвали места, которые находятся ближе всего к туалетам, в нелюбви к которым признались почти две трети всех опрошенных, сообщает РИА Новости.

Кроме того, стало известно, что каждый пятый респондент крайне нежелательно отозвался о верхних боковых полках, а каждый десятый избегает покупать билеты на нижние боковые места.

Есть и такие граждане, которые нашли недостатки в купейных вагонах: 3% опрошенных считают неудобными верхние места в купе, кроме того 1% «негативных» голосов набрали нижние полки.

Как напоминает «Газета.ru», первые ароматизированные вагоны появились в поезде «Невский экспресс», который курсирует между Петербургом и Москвой. Сейчас ароматизация проходит проверку в нескольких вагонах поезда №747/748.

Эксперимент был запущен в целях повышения уровня удовлетворенности пассажиров. Тестирование позволит сравнить комфортность поездки в ароматизированных и неароматизированных вагонах.

Ранее стало известно, что «Трансмашхолдинг» строит новые плацкартные вагоны, в которых будут душ, розетки, а также сервисные зоны с холодильниками и миковолновками.

В апреле РЖД презентовали на Рижском вокзале Москвы новый вагон купе, в котором есть сейфы, холодильник, душ и микроволновка. По аналогии с ним «Трансмашхолдинг» делает плацкартный вагон.