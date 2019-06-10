Защитники дельфинов получили грант на проведение тренингов для россиян

Краснодар, 10 июня. Российский центр спасения дельфинов «Дельфа» получит 2,5 миллиона рублей на организацию и проведение тренингов по спасению дельфинов в Черном море. Об этом рассказала журналистам глава Центра Татьяна Белей.

По ее словам, в организацию звонят граждане, которые находят черноморских дельфинов на берегу или в прибрежной зоне. Из-за того, что люди не понимают, как помочь млекопитающим, они звонят в компетентные службы.

Она отметила, что Центр получил президентский грант на проведение очных тренингов для всех желающих, передает РИА Новости.

«Те, кто поймет, что спасение дельфинов — это для них, смогут пройти более углубленный курс и получить больше знаний по ветеринарии морских млекопитающих», — подчеркнула Белей.

Уточняется, что тренинги пройдут в шести городах Черноморского побережья Краснодарского края — это Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, а также Темрюк.

Белей также сообщила, что первые занятия стартуют в следующем месяце. По подсчетам организаторов, в мероприятиях будут участвовать примерно 600 человек. Заявку на участие в тренинге можно оставить на официальном сайте центра.

Тренинги, как уточнила Белей, помогут не только научить людей помогать дельфинам, однако и проводить распознавание животных, которое станет базой для создания каталога черноморских дельфинов и подсчета их численности.

Ранее издание «ФедералПресс» рассказало, как компания Роснефть помогает отечественным ученым в исследовании дельфинов.