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Россия

Количество кошек и собак в квартирах россиян могут ограничить

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Количество кошек и собак в квартирах россиян могут ограничить

Москва, 10 июня. Количество проживающих в жилых помещениях кошек и собак могут ограничить исходя из общей жилплощади. Соответствующие рекомендации планирует направить Кабмину и Минприроды России комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Сенаторы также предлагают создать единую информационную базу для учета домашних животных и сделать обязательной их идентификацию. Кроме того, инициатива предусматривает введение административной ответственности за нарушение закона об ответственном обращении с животными и правил их содержания и регистрации сообщает «Парламентская газета».

Минприроды сенаторы предложат создать структуру, в обязанности которой будут входить вопросы обращения с животным. Регионы могут обязать финансировать строительство приютов для животных.

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Автор: Виктор Мальцев
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