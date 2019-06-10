СМИ узнали об утечке личных данных 900 тысяч россиян

Москва, 10 июня. Издание «Коммерсант» сообщает, что данные 900 тысяч россиян, среди которых информация о клиентах «Альфа-банка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка» оказались в открытом доступе.

По данным издания, утечки произошли в конце мая. К ним относятся имена, паспортные данные, а также телефоны клиентов. «Коммерсант» утверждает, что большинство данных актуально до сих пор.

Так, в одной из баз данных содержится информация о 24,4 тысячи человек, проживающих в Северо-Западном федеральном округе. Среди данных есть сведения о 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ.

Журналисты «Коммерсанта» пишут, что вторая база содержит сведения, актуальные на 2013 год. В ней находится информация о 800 тысячах граждан.

Представители «Альфа-банка» и «ХФК-банка» заявили журналистам, что проверят полученную информацию, в «ОТП-банке» рассказали, что не зафиксировали никакой утечки.

Ранее глава Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин заявил, 2,24 млн данных россиян, среди которых паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве находятся в открытом доступе. В основном, данные хранятся на электронных торговых площадках РФ. По его словам, информация находится в решениях об утверждении открытых аукционов.

Бегтин подчеркнул, что такие ошибки происходят «из-за безграмотности разработчиков». Он считает, что появление этой информации в открытом доступе можно назвать утечкой «только с натяжкой».

Ранее эксперты выяснили, что в России вырос спрос на хранение и обработку персональных данных с помощью облачных технологий, об этом сообщает «Газета.ru».