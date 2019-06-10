Названа дата запуска железнодорожной части Крымского моста

Севастополь, 10 июня. Железнодорожное движение по Крымскому мосту, по предварительным данным, откроется 9-10 декабря текущего года, реализация билетов на поездки на полуостров запланирована с октября — за 45 суток до открытия движения. Об этом сообщается в ответе на информационный запрос ТАСС исполняющего обязанности генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василия Назаряна.

Старт железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив предварительно назначен на 9-10 декабря 2019 года.

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов», — следует из документа.

Отмечалось, что открытие железнодорожного сообщения запланировано на декабрь этого года. Кроме того, руководитель Крыма Сергей Аксенов сообщил в прошедшую субботу, что темпы строительных работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют надеяться, что поезда на российский полуостров пойдут раньше намеченного срока.

Напомним, в мае этого года российский лидер Владимир Путин сообщил, что железнодорожная часть Крымского моста через Керченский пролив будет построена с опережением графика.