Дамаск, 10 июня. Беженцы из контролируемого боевиками лагеря «Эр-Рукбан» на границе Сирии и Иордании поселились во временных центрах на территории провинции Хомс.

Как сообщил РИА Новости член муниципалитета столицы сирийской провинции Аднан Найсэр, на новом месте переселенцы наконец-то смогли получить квалифицированную медицинскую помощь и нормальное питание.

«Ждем еще больше беженцев, готовы разместить каждого. Правительство страны хочет, чтобы все сирийцы знали — это их родина», — пояснил чиновник администрации города Хомс.

Как напоминает «Газета.ru», в контролируемом боевиками лагере Эр-Рукбан», который находится на незаконно занятой военными США территории, беженцы не могли получить надлежащего качества медпомощь.

«От грязной питьевой войны у моей жены начались проблемы с печенью. Мы воспользовались первым же шансом вырваться из «Эр-Рукбана. Спасибо правительству, президенту Башару Асаду и российским военнослужащим», — рассказал беженец Уалид Ахмад.

Добавим, что лагерь возник на границе Сирии и Иордании пять лет назад после того, как власти королевства закрыли границу из опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют боевики, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

В конце мая было обнародовано совместное заявление руководителей российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в Сирийской Арабской Республике Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

Как следует из документа, главным фактором нестабильности на юге Сирии остается незаконное присутствие военных Соединенных Штатов Америки в так называемой «зоне безопасности» вокруг Ат-Танфа.

Граждане Сирии оказались в заложниках у подконтрольных Вашингтону бандитских формирований и вынуждены в прямом смысле слова выживать из-за ужасных условий в лагерях.