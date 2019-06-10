Эксперты назвали причины непопулярности дистанционной работы в России

Москва, 10 июня. Большая часть отечественных предпринимателей не собирается переводить своих подчиненных на удаленный режим работы в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные исследования Аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что работающие дистанционно специалисты есть в штате каждой четвертой российской фирмы и компании, что составляет 28%. Однако в компаниях, где есть возможность трудиться удаленно, такой формат работы используют не более трети сотрудников, пишет «Российская газета».

Удаленные сотрудники больше всего встречаются в маленьких фирмах численностью до 15 человек и в «молодых» компаниях, созданных после 2011 года.

По словам руководителя направления исследований в области HR НАФИ Людмилы Спиридоновой, развитию дистанционной занятости в стране также противодействует несовершенная законодательная база по оформлению трудовых договоров с удаленными сотрудниками. По этой причине они имеют более низкий уровень защищенности, отметила специалист.

Кроме того, к числу преград для развития дистанционной занятости можно включить недостаточный уровень покрытия территории РФ широполосным доступом в Сеть и финансовое положение людей населения. Так, не все россияне могут купить необходимую компьютерную технику для выполнения работы дома, указывает издание.

Ранее Росстат назвал самые прибыльные социальные профессии в российской столице. В перечень были включены также преподаватели вузов.