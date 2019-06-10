Обвал на шахте в Китае унес жизни девяти человек

Пекин, 10 июня. Обвал на шахте в северо-восточной провинции Цзилинь в Китае привел к гибели девяти человек. Об этом сообщила администрация зоны экономического развития «Кунган» китайского города Чанчунь.

Обвал произошел накануне вечером, около 20.00 по местному времени (15.00 по Москве), на принадлежащей компании «Лунцзяпу» шахте. Авария вызвала землетрясение магнитудой 2,3. В шахте оказались заблокированы люди.

Поисково-спасательная операция к настоящему моменту завершена. В результате обвала погибли девять человек, 10 получили травмы. Пострадавших доставили в больницы, их жизни ничего не угрожает.

В начале июня при обрушении породы на шахте «Распадская» в Кемеровской области погиб мужчина 1983 года рождения.