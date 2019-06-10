Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Обвал на шахте в Китае унес жизни девяти человек

43
0 Оставить комментарий

Обвал на шахте в Китае унес жизни девяти человек

Пекин, 10 июня. Обвал на шахте в северо-восточной провинции Цзилинь в Китае привел к гибели девяти человек. Об этом сообщила администрация зоны экономического развития «Кунган» китайского города Чанчунь.

Обвал произошел накануне вечером, около 20.00 по местному времени (15.00 по Москве), на принадлежащей компании «Лунцзяпу» шахте. Авария вызвала землетрясение магнитудой 2,3. В шахте оказались заблокированы люди.

Поисково-спасательная операция к настоящему моменту завершена. В результате обвала погибли девять человек, 10 получили травмы. Пострадавших доставили в больницы, их жизни ничего не угрожает.

В начале июня при обрушении породы на шахте «Распадская» в Кемеровской области погиб мужчина 1983 года рождения. 

infox - new
Автор: Виктор Мальцев
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров