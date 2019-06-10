Опрос показал, сколько россиян удовлетворены уровнем жизни

Москва, 10 июня. Около половины россиян — 49% — довольны своей жизнью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

По данным опроса, 54% россиян считают средним экономическое положение России. Выше среднего назвали экономической ситуацию в стране около 13%, ниже среднего — 28%.

22% респондентов оказались недовольны своей жизнью, 28% опрошенных заявили, что уровень жизни устраивает их лишь отчасти. Больше половины опрошенных — 61% россиян оценили материальное положение своей семьи, как среднее, 25% считают его плохим, 14% — назвали его выше среднего.

54% респондентов отмечают экономическое положение России, как среднее, 13% заявили, что экономическая ситуация в стране выше среднего, 28% — ниже среднего.

Ранее ВЦИОМ назвал количество россиян, которым нравится их работа. Выяснились, что довольными оказались 85% респондентов. 34% признались, что выбрали работу, потому что так «сложились обстоятельства», 30% выбрали работу, которая совпадает со своим хобби.

Как сообщает «Газета.ru», социологи рассказали, как россияне следят за своим питанием.