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Башенный кран рухнул на жилой дом в США, погиб один человек

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Башенный кран рухнул на жилой дом в США, погиб один человек

Даллас, 10 июня. В результате падения строительного крана на жилой комплекс в Техасе погиб один человек.

Как сообщает RT, в результате инцидента, который произошел в Далласе, также пострадали, как минимум, шесть человек. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается помощь.

Трагедия произошла в центре города на стройке пятиэтажного жилого комплекса. По словам очевидцев, огромный башенный кран упал из-за сильного ветра. Во время инцидента также пострадала одна из парковок.

«Это действительно непростая ситуация в том плане, что лично я не помню случаев падения крана на жилые помещения», — приводит слова представителя спасательных служб Далласа Джейсона Эванса телеканал CNN.

Добавим, что в Далласе и соседних с ним городах в последние часы наблюдалась непогода — мощные бури и град.

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Автор: Константин Терехов
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