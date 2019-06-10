Башенный кран рухнул на жилой дом в США, погиб один человек

Даллас, 10 июня. В результате падения строительного крана на жилой комплекс в Техасе погиб один человек.

Как сообщает RT, в результате инцидента, который произошел в Далласе, также пострадали, как минимум, шесть человек. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается помощь.

Трагедия произошла в центре города на стройке пятиэтажного жилого комплекса. По словам очевидцев, огромный башенный кран упал из-за сильного ветра. Во время инцидента также пострадала одна из парковок.

Video of the moment the crane collapsed onto the apartment building in Deep Ellum in Dallas. From Soph Daigle pic.twitter.com/CGI6wCFApv — Allison Harris (@AllisonFox4News) June 9, 2019

«Это действительно непростая ситуация в том плане, что лично я не помню случаев падения крана на жилые помещения», — приводит слова представителя спасательных служб Далласа Джейсона Эванса телеканал CNN.

Добавим, что в Далласе и соседних с ним городах в последние часы наблюдалась непогода — мощные бури и град.