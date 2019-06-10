Бывшую жену Джигарханяна избили в прямом эфире

Москва, 10 июня. Элина Мазур избила бывшую супругу народного артиста России Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую во время прямого эфира.

Инцидент произошел на съемках телепередачи «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. Во время прямого эфира спутник Цымбалюк-Романовской певец Прохор Шаляпин начал шутить над ее бывшей подругой Элиной Мазур, которая в это время находилась в соседней комнате.

В последствие Мазур вбежала в студию и набросилась на бывшую подругу. Женщина нанесла Цымбалюк-Романовской несколько ударов в лицо. Дерущихся разнял Шаляпин.

Конфликт между подругами начался два года назад, после того, как Армен Джигарханян ушел из семьи. По данным газета «Комсомольская правда», Мазур пыталась вернуть актера в семью. Но в ноябре 2017 года супруги развелись, и отношения между Мазур и Цымбалюк-Романовской разладились.

Позже стало известно, что адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов сообщил о подготовки иска в защиту чести и достоинства актера против представлявшей Цымбалюк-Романовскую Мазур. На бывшую супругу Джигарханяна юрист написал заявление в полицию по поводу мошеннических действий при покупке ей квартир на свое имя и снятия денег со счетов актера.

В 2018 году Мазур заявила, что виновниками резкого ухудшения состояния актера могут быть донимающие его журналисты, а также Виталина Цымбалюк-Романовская. По ее мнению, ухудшение самочувствия Джигарханяна вполне может быть связано с эфиром, куда пригласили его бывшую супругу.