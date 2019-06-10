Пенсионный фонд РФ запустит технологию автоматического определения бедных

Москва, 10 июня. В восьми регионах России ПФР апробирует автоматическую технологию выявления граждан, проживающих за чертой бедности.

Об этом РИА Новости рассказал председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов, уточнив, что эксперимент пройдет в рамках реализации задачи по снижению числа таких россиян к 2024 году.

«ПФР активно участвует в работе с пилотными регионами, в части разработки методики определения нуждающихся граждан на основании информации содержащейся в ЕГИССО и информационных системах Фонда», — уточнил Дроздов.

По словам руководителя отечественного Пенсионного фонда, эксперимент проходит в республиках Татарстан и Кабардино-Балкария, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях, а также в Приморском крае, сообщает «Газета.ru».

«После апробации в пилотных регионах планируется распространить эту практику на все субъекты России. По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы», — констатировал Антон Дроздов.

Напомним, что борьба с бедностью является одним из приоритетных направлений работы президента России Владимира Путина и российского правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле оценивают экономическое положение граждан России.

По его словам, национальные проекты как раз и задуманы, чтобы исправить ситуацию в стране, в том числе в сфере доходов россиян. Песков отметил, что именно для этого они реализуются ускоренными темпами.