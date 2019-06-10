ПФР назвал основную причину отказов в оформлении пенсий

Москва, 10 июня. Пенсионный фонд России рассказал, по каким основаниям могут отказать в назначении пенсий.

По статистике, основной причиной отказов является отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии. По закону права на такую пенсию имеют люди, работающие на тяжелых и вредных производствах. В ПФР подчеркивают, что при ее назначении обращают внимание на необходимый трудовой стаж для соответствующих видов работ.

Так, люди, работающие на подземных работах и в горячих цехах, могут уходить на пенсию в 50 лет. Однако их стаж на подземных работах должен составлять не менее 10 лет. У женщин, работающих в аналогичных условиях, возраст выхода на пенсию составляет 45 лет, а стаж тяжелых работ должен быть не менее 7,5 лет.

Врачи или медицинский персонал должны отработать по специальности не менее 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе. К льготным категориям также относятся учителя — их стаж по специальности должен быть не менее 25 лет. Выход на досрочный отдых также положен опекунам инвалидов детства. Стаж мужчин должен составлять не менее 20 лет, а женщин — не менее 15 лет.

В беседе с журналистами «Российской газеты» представители ПФР подчеркнули, что при назначении досрочной пенсии учитывается очень много нюансов. Поэтому, чтобы рассчитать выход на заслуженный отдых, необходимо внимательно ознакомиться с процессом назначения таких пенсий.

Ранее в ПФР рассказали, как сделать пенсию максимально высокой. Для этого необходимо иметь официальное трудоустройство, и следить за отчислениями со стороны работодателя.

Как сообщает «Газета.ru», в России планируется выделить на обеспечение доплат к пенсиям 4,765 млрд рублей.