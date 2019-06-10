СМИ сообщили об удручающем состоянии американских бомбардировщиков B-1B

Вашингтон, 10 июня. Американские СМИ сообщили о критической ситуации с бомбардировщиками ВВС США B-1B Lancer.

О том, что на сегодняшний день число боеготовых американских стратегических бомбардировщиков B-1B составляет «единицы», пишет специализированное издание Air Force Times.

Журналисты из Соединенных Штатов ссылаются на конфиденциальную информацию, полученную из комитета нижней палаты американского парламента по вооруженным силам.

Как отмечается в опубликованной заметке, причиной удручающего состояния флота B-1B является возраст воздушных лайнеров, последний из которых был произведен более 30 лет назад, а также отсутствие необходимых ресурсов для их обслуживания.

Кроме того, есть данные, что ситуация B-1B Lancer стала настолько критической и удручающей, что экипажи этих бомбардировщиков переводят на другие машины, так как для проведения тренировок не хватает самолетов.

Как напоминает «Газета.ru», в марте американское военное ведомство приостановило эксплуатацию бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами самолетов.

«Во время плановой инспекции систем тормозных парашютов B-1B были выявлены проблемы, потенциально затрагивающие весь флот таких самолетов», — сообщил тогда Пентагон.

При этом, отмечают военные США, выявленная проблема носит так называемый «процессуальный» характер и никоим образом не связана с проблемами с катапультированием, которые были выявлены на бомбардировщиках ранее.