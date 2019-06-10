США признали итоги выборов в Молдавии

Вашингтон, 10 июня. Госдепартамент США признал прошедшие 24 февраля в Молдавии выборы конкурентными и выражающими волю народа.

Ведомство призвало стороны политического конфликта в республике к сдержанности и диалогу.

«Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства», — говорится в сообщении Госдепа.

Дипведомство также пообещало Молдавии дальнейшую поддержку США.

В минувшую субботу проевропейский блок ACUM и пророссийская Партия социалистов Молдавии сформировали правительство. Парламент возглавила лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная.

Конституционный суд республики признал это решение незаконным и назначил вице-председателя находившейся ранее у власти Демократической партии Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента. В воскресенье Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов в сентябре.

В ответ представители законодательной власти обвинили Демпартию в попытке узурпировать власть через судей. Президент Молдавии Игорь Додон также назвал решение КС по его отстранению направленным на узурпацию власти отчаянным шагом.

Еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан и глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявили, что Европейский союз считает принятые парламентом Молдавии решения легитимными. Об этом сообщила RT.

Специальный представитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал действия находившихся у власти в Кишиневе сил «откровенно криминальными». По его словам, Партии социалистов и блоку ACUM удалось «преодолеть политические разногласия», чтобы создать условия для «разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан Молдавии».