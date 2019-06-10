Истребители ВВО уничтожили «противника» ракетами «воздух-воздух» в Приморье

Москва,10 июня. Истребители Су-35С и МиГ-31БМ уничтожили условного противника в рамках учений в Приморье.

Согласно сценарию учений, самолеты «противника» нарушили воздушное пространство, чтобы атаковать стратегически важные объекты. Экипажи Су-35С и МиГ-31БМ атаковали «противника», выпустив более класса «воздух-воздух» 20 ракет. В ходе учений были успешно поражены специальные мишени — осветительные авиабомбы, сброшенные с самолета Су-30СМ.

В пресс-службе ВВО заявили, что были отработаны элементы сложного пилотажа, а также оборонительные и воздушные бои, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ВКС РФ получит 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года. По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод выполняет свои обязательства перед ВКС РФ в срок. Часть военных машин будут доставлены военным даже раньше, чем планировалось.

Отметим, что войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО в Казахстане на полигоне Сары-Шаган. По словам российских военных, она успешно выполнила боевую задачу, поразив цель с заданной точностью, сообщает «Газета.ru»