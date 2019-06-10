Названы сроки начала испытаний объектов второй очереди космодрома «Восточный»

Москва, 10 июня. Стали известны сроки начала испытаний наземных объектов второй очереди космодрома «Восточный».

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на свой информированный источник на объекте, все работы по испытанию новых объектов, должны будут начаться ориентировочно через 3,5 года.

«Окончание строительных работ и начало испытаний наземного комплекса сейчас стоит в плане на конец 2022 года», — отметил неназванный собеседник информационного агентства.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о дальнейших планах строительства и развития российского космодрома.

По его словам, все запланированные работы и испытания должны быть завершены в 2023 году. Рабочие уже начали рыть котлован под новый стартовый стол, заливка бетона начнется этой осенью.

Добавим, что в конце мая президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии по вопросам строительства космодрома, в которую вошли Дмитрий Рогозин, а также вице-премьер РФ Виталий Мутко, командующий отечественными космическими войсками Александр Головко, помощник президента Андрей Белоусов, заместитель министра обороны Тимур Иванов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и другие.

В конце марта генеральный директор Роскосмоса рассказал, что строительство космодрома «Восточный» обошлось в 91,9 млрд рублей. Из 19 объектов первой очереди завершено строительство пяти самых крупных, в том числе стартового стола под ракеты «Союз-2», они приняты в эксплуатацию.