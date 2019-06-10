В НАТО рассказали о целях учений альянса на Балтике

Брюссель, 10 июня. Североатлантический альянс проводит учения на Балтике. В них принимают участие 8600 американских и европейских военнослужащих из 18 стран мира.

Среди участников военнослужащие Германии, Дании, Бельгии, Испании, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, США, Турции, Эстонии, Франции, Финляндии, Швеции и Великобритании.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, заявила, что Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса, поскольку граничит с шестью странами НАТО. Она пояснила, что учения «не направлены против кого-либо».

«Учения призваны проверить, насколько хорошо наши силы работают вместе, и показать, что НАТО может защитить себя от любого противника», — пояснила Лунгеску.

Всего в учениях принимают участие 40 воздушных судов, а также 50 кораблей и подводных лодок. Военные отработают поиск мин, подводных лодок, а также задействуют системы ПВО для атаки и защиты от условного противника.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, о желании НАТО провести учения в Черном море с участием Украины. Он напомнил, что альянс оказывает этой стране практическую поддержку, сообщает RT.

В беседе с Федеральным агентством новостей политолог Наталия Елисеева высказала мнение, что Baltops-2019 является демонстрацией НАТО своих возможностей России.

«[Министр обороны РФ] Сергей Шойгу понимает всю важность этих мероприятий. Именно поэтому туда направляются корветы Балтийского флота. Шойгу заставит корабли НАТО поволноваться», — заявила Елисеева.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга свои поклонником. Американский лидер пояснил, что глава Североатлантического альянса поддержал его, когда Штаты потребовали от стран НАТО увеличить военные расходы до 2% ВВП, сообщают «Известия».