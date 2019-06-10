Украина призвала Молдавию не допустить реализации «российского сценария федерализации»

Киев, 10 июня. МИД Украины призвал не допустить «реализации российского сценария федерализации» в Молдавии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдавии, готова оказать, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем», — говорится в сообщении.

В МИД Украины призвали ведущие политические силы республики решать споры с помощью политического диалога и действовать в пределах правового поля, чтобы избежать силового противостояния.

Занимающие пророссийскую и проевропейскую позиции Партия социалистов Молдавии и блок ACUM в субботу сформировали парламентское большинство и правительство республики. Кабмин появился спустя три месяца после прошедших в феврале парламентских выборов.

Конституционный суд Молдавии объявил решения парламента незаконными и назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента. По решению судей, политик должен подписать указ о роспуске законодательного органа и проведении досрочных парламентских выборов 6 сентября.

В парламенте обвинили находившуюся ранее у власти Демократическую партию в попытке узурпации через суд. Глава государства Игорь Додон назвал решение КС отчаянным шагом, который был направлен на узурпацию власти.

Ситуацию в Молдавии прокомментировал спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак, сообщила RT. Он назвал действия находившихся ранее у власти сил «откровенно криминальными». Подобные решения стали «очевидным подтверждением» позиции России о необходимости оздоровления политической ситуации в республике, подчеркнул Козак.