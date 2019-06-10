Москва, 10 июня. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России до 12,9% в 2018 году.

«Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%», — сообщила Голикова в интервью газете «Известия».

По словам вице-премьера, наиболее уязвимой категорией населения остаются семьи с детьми, особенно многодетные семьи. Преодоление бедности должно достигаться за счет различных видов и форм социальной поддержки и экономического роста, считает она.

Голикова отметила, что больше всего бедных семей проживает в Тыве. Их доля в регионе достигает 40,5%. Также много бедных семей в Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Среди наиболее благополучных регионов вице-премьер отметила Ямало-Ненецкий округ и Белгородскую область.

На 2017 год в России было 19,3 млн бедных граждан, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 13,2%.

Ранее Всемирный Банк отметил рекордный рост экономики России в 2018 году, сообщила со ссылкой на доклад организации «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» Газета.ru. По данным ВБ, экономика России выросла на 2,3% до рекордных за последние шесть лет значений.

Эксперты считают, что тенденцию обеспечили высокие цены на нефть в мире, рост прибыли от экспорта, осуществление крупных энергетических проектов и проведение ЧМ по футболу. Санкционные ограничения и давление мирового финансового рынка на рост экономики не повлияли.