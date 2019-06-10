Матвиенко предложила ввести новый критерий оценки эффективности губернаторов

Москва, 10 июня. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за введение нового критерия оценки эффективности губернатора по привлечению в его регион инвесторов.

«Было бы правильным ввести критерий, который будет выявлять эффективность губернатора в привлечении инвестора на современных платформах», — заявила Матвиенко в интервью «Известиям».

По ее словам, главы регионов будут соревноваться друг с другом в этом вопросе. Матвиенко считает, что профессионализм региональной элиты станет одним из ключевых моментов в привлечении инвестиций.

Она подчеркнула, что в оценке деятельности нельзя придерживаться формальных подходов. По ее словам, необходимо оценивать губернаторов региона ежегодно, чтобы они повышали эффективность своей работы.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил критерии оценки эффективности губернаторов, по итогам выполнения майского указа.